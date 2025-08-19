Gossip | Giovanni Simeone, la famiglia si allarga: l'annuncio della moglie Giulia - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone ha lasciato Napoli per trasferirsi a Torino e vestire la maglia dei granata, ma non potrà mai dimenticare gli anni vissuti nella città partenopea. In azzurro si è tolto grandi soddisfazioni e ha realizzato sogni importanti, non solo dal punto di vista professionale...CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > SIMEONE <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta