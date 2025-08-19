Ex Lazio | Monza, il futuro di Keita Baldé è in bilico: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

La storia tra Keita Baldé e il Monza rischia di concludersi prima del previsto. Dopo che l'ex Lazio aveva dichiarato la sua intenzione di proseguire con i brianzoli, nonostante la serie B, il club ha scelto di metterlo ai margini in queste ultime settimane. Le dichiarazioni di Paolo Bianco, rilasciate dopo la recente eliminazione del Monza dalla Coppa Italia, hanno suscitato scalpore all'interno dell’ambiente biancorosso, in particolare per quanto detto su Keita Baldé. Interpellato sull’assenza dell’attaccante nella sfida contro il Frosinone, l’allenatore ha chiarito: "Il giocatore è in buona condizione, non ci sono problemi fisici. Si tratta di una decisione tecnica: dopo quaranta giorni di lavoro, posso dire che non rispecchia il profilo che sto cercando".

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società avrebbe dei dubbi in merito e non vorrebbe privarsi del giocatore a cuor leggero. Ora la palla passa a lui, la società si aspetta una reazione da parte del giocatore. I prossimi giorni saranno decisivi per delineare il futuro di Keita Baldé.

