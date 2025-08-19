Lazio, Pedro ancora contro Fabregas: i due amici si ritrovano a Como

RASSEGNA STAMPA - Pedro e Fabregas si ritrovano ancora. Dopo mille battaglie trascorse insieme, i due spagnoli si troveranno l'uno di fronte all'altro nella sfida di domenica tra Como e Lazio. In tre anni al Barcellona, quattro al Chelsea e sei con la nazionale spagnola vissuti assieme, l'uno al fianco dell'altro hanno vinto una Liga, due Supercoppa spagnole, una Supercoppa europea e un Mondiale per club con i blaugrana; una FA Cup e un Europa League con i Blues; un Mondiale e un Europeo con le Furie Rosse.

Da quando le loro strade si sono separate, hanno scelto percorsi diversi: uno, a 38 anni, continua a fare la differenza sul campo senza sentire il peso dell'età, l'altro, sempre 38enne, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha avviato una promettente carriera da allenatore. Pedrito e Cesc continuano ad essere grandi amici e quando possono si vedono. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ultima volta è stata lo scorso maggio, quando il tecnico del Como arrivò a Formello per uno stage insieme ad altri allenatori. Alla prima giornata di campionato i due si affronteranno di nuovo e per entrambi sarà una sfida dal sapore speciale.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.