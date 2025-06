Calciomercato Lazio | Inter, Chivu elogia Pio Esposito: "È pronto a..."

L'Inter batte 2-0 il River Plate e avanza nel Mondiale per Club. Intervenuto in conferenza stampa post partita, il tecnico nerazzurro Christian Chivu ha commentato la prestazione di Francesco Pio Esposito, autore del gol dell'1-0 e talento al centro dell'interesse di Lazio, Fiorentina e tante altre squadre di Serie A. Ecco di seguito le sue parole:

"Con calma. Cerchiamo di non fare qualche errore fatto in passato, diamogli tempo e non dimentichiamoci che è un 2005. Sono contento per lui, sono felice perché ha fatto una grande prova. Si è calato in una realtà non facile, in una partita molto vera. Èstato all'altezza. Il gol è premio del lavoro fatto, dell'intelligenza che ha. A 18 anni ha scelto di andare in un'altra categoria, di sperimentare il gioco degli adulti e ha fatto due grandi stagioni allo Spezia. Ha margini di miglioramento importanti. So che è consapevole di tutto questo. Il lavoro bisogna continuare a farlo, lui è pronto a farlo e a mantenere i piedi per terra".

Poi sulle somiglianze con altri calciatori: "Non ho mai fatto paragoni perché lo conosco da piccolo, non è neanche giusto farne. Qualcuno può pensare sia bravo solo in area, ma non è così. È intelligente, ha imparato a usare il suo corpo e regge il duello con il difensore. Fa vedere sempre la sua intelligenza calcistica, in ogni situazione in cui può mostrarla. Credo sia una cosa di famiglia, anche i fratelli sono buoni giocatori. Bisogna fare i complimenti alla mamma e al papà. Mi ha detto l'altro giorno che non avevano mai giocato insieme, oggi ho pensato di farlo giocare a un certo punto con Sebastiano, ma lui non ne aveva più. Sicuramente arriverà la possibilità di giocare insieme".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.