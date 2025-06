Calciomercato Lazio | Fuori Tchaouna, Sarri chiede rinforzi: ma è tutto bloccato

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha trovato l’accordo con il Burnley per la cessione di Tchaouna e nelle casse biancocelesti entreranno circa 14 milioni di euro. Troppo pochi, però, per permettere di operare in entrata, anche se Lotito ha rassicurato Sarri promettendogli di provare ad accontentarlo. In attesa che la situazione si sblocchi, comunque, la società continua a guardarsi intorno. Come spiega la Gazzetta dello Sport, Tchaouna andrebbe sostituito con un altro esterno d’attacco e nel mirino ci sono Dennis Man del Parma e Cyril Ngonge del Napoli.

Sarri, però, ha indicato come priorità assoluta l’acquisto di una mezzala. In tal senso, l’obiettivo numero uno è Guus Til, 27enne del PSV. La sua valutazione si aggira attorno ai 15 milioni di euro, ma la Lazio dovrà sbrigarsi in quanto l’olandese, in scadenza il prossimo anno, starebbe già trattando per il rinnovo. Le alternative sono Fabbian e Loftus-Cheek, seppur entrambe complicate perché Bologna e Milan non vogliono cedere.