Lazio, la difesa dà fiducia: contro il Como il test per la verità

RASSEGNA STAMPA - La nota più positiva del precampionato della Lazio è stata senza dubbio la difesa. Nonostante le diverse assenze, i biancocelesti hanno collezionato ben 4 clean sheet in sei amichevoli disputate, ritrovando con Sarri quella stessa solidità che portò addirittura a ottenere 21 reti inviolate su 38 partite di campionato, record storico del club.

Il primo vero esame, sottolinea Repubblica, lo si avrà nella gara contro il Como di domenica, quando si inizierà a fare veramente sul serio. Per Gila sarà subito derby spagnolo contro Morata, ma occhio anche a Provstgaard, che dopo un'ottima pre season dovrà confermarsi nel fronteggiare Douvikas e le giocate di Nico Paz. Dovranno rispondere presente anche Tavares e Marusic, che nei duelli sugli esterni contro Diao e Jesus Rodriguez saranno chiamati prestare attenzione massima. Dopo un'estate esaltante e delle prove convincenti, per la difesa di Sarri è giunta l'ora della verità.

