Ex Lazio | Il Bologna aspetta Immobile e il Besiktas: presto si può chiudere

RASSEGNA STAMPA - Il Bologna aspetta. Immobile deve solo liberarsi a zero dal Besiktas, il suo agente sta lavorando per risolvere il contratto. Una volta terminata l'esperienza con il club turco, ci si occuperà della questione stipendio con la società rossoblù. Alessandro Moggi, per l'appunto il procuratore di Ciro, deve far quadrare i conti dell'operazione, come riportato da Il Corriere dello Sport.

A Bologna, infatti, ci sono dei parametri da rispettare: oltre che a livello economico bisogna stare attenti a non spezzare l'equilibrio dello spogliatoio. L'ingaggio dell'ex capitano della Lazio, infatti, non può essere di molto superiore rispetto ai leader già presenti in rosa. Per questo i rossoblù sarebbero disposti a offrire a Immobile circa 2 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Si tratta di una riduzione significativa rispetto ai 6 percepiti in Turchia: per questo per il calciatore si sta lavorando su una buonuscita dal Besiktas.

L'obiettivo dell'agente di Immobile sarebbe quello di non portare avanti troppo la questione, cercando l'accordo entro l'inizio della prossima settimana. Il centravanti, infatti, in caso contrario, sarebbe costretto a presentarsi al ritiro del club bianconero il prossimo 1 luglio. Lui ha voglia di tornare in patria, il Bologna è pronto a offrirgli un contratto di un anno con opzione per il prossimo. I prossimi giorni saranno decisivi.

