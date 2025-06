Lazio, il mercato bloccato causa anche problemi di lista: il punto

RASSEGNA STAMPA - Non solo il mercato in entrata bloccato, la società deve gestire anche la lista per il prossimo campionato. Ci sono 30 giocatori sotto contratto, Sarri vuole lavorare con 23, e dunque, per rispettare i parametri di lista e abbattere il monte ingaggi, servono almeno sette uscite. La gestione degli slot è un problema ulteriore: come ricorda il Corriere dello Sport, in Serie A sono previsti 17 posti per gli over 22, e la Lazio ne ha attualmente 20. Con alcuni italiani (come Provedel, Romagnoli, Rovella e Zaccagni) conteggiati a parte, tre over dovranno lasciare il gruppo.

Se Mandas dovesse partire – il greco ha mercato – non potrà essere rimpiazzato con un nuovo acquisto, almeno finché resterà in vigore il blocco. In tal caso, il secondo di Provedel sarebbe Furlanetto, altro prodotto del vivaio.

Infine, in uscita potrebbe finire anche uno tra Noslin (se non convincerà Sarri in ritiro), un centrale difensivo (Patric o Gigot), un terzino (Lazzari o Hysaj) o, appunto, Mandas. Ma ogni movimento, senza l’ok della Covisoc, sarà a senso unico. E per ora, il mercato biancoceleste resta in apnea.