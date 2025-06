Lazio | Tra caos e malumore parte la campagna abbonamenti: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tempismo tutt’altro che ideale per la Lazio, che lancia oggi la nuova campagna abbonamenti 2025-26 in pieno blocco di mercato. Nessuna possibilità di acquistare giocatori, nemmeno in caso di cessioni, a causa degli indici finanziari fuori norma: è la prima volta da quando Lotito è presidente che il club si trova in una situazione del genere. E così l’entusiasmo è ai minimi storici, l’effetto Sarri è svanito e l’umore dei tifosi è a dir poco incerto. Da Formello fanno sapere che non è stato possibile rinviare il lancio per motivi tecnici legati alla piattaforma Vivaticket. Ma resta il fatto: la campagna parte a "scatola chiusa", senza volti nuovi né certezze sul futuro.

Lo slogan scelto dalla società – “Su c’è er Maestro che ce sta a guardà...” – riprende il celebre brano di Aldo Donati e punta a risvegliare l’orgoglio e l’identità laziali. Ma la risposta del pubblico è ancora tutta da verificare: c’è chi rinnova per amore della maglia, chi aspetta segnali concreti dal mercato e chi minaccia di non abbonarsi. A rischio ci sono i 29.036 abbonamenti sottoscritti lo scorso anno. Il pacchetto di quest’anno comprende le 19 partite casalinghe di Serie A più la prima gara di Coppa Italia all’Olimpico (potenzialmente contro il Milan agli ottavi), senza partite europee, assenti per la mancata qualificazione.

La campagna è divisa in due fasi. La prima, al via oggi dalle 16 fino al 9 luglio, è dedicata al rinnovo con prelazione e alla sottoscrizione sui posti liberi. Tra il 10 e l’11 luglio chi non avrà ancora rinnovato potrà farlo scegliendo tra i posti rimasti disponibili. Dal 14 luglio al 20 agosto partirà la fase 2, con vendita libera per i nuovi abbonati