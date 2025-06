Inter - River Plate, rissa sfiorata tra Dumfries e Acuna: cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è conclusa con un accenno di rissa la sfida tra Inter e River Plate, vinta dalla squadra di Chivu per 2-0. In un finale carico di tensione la scintilla si è accesa quando Dumfries e Acuna sono venuti a contatto a ridosso del triplice fischio.

Acuna ha letteralmente inseguito in campo Dumfries che invece si defila verso gli spogliatoi. A quel punto interviene anche Chivu che entra in campo di corsa per calmare gli animi e soprattutto il terzino del River.

I nervi tesi tra Dumfries e Acuna risalgono di fatto al Mondiale in Qatar del 2022 in occasione del quarto di finale tra Argentina e Olanda, vinto dall’Argentina ai rigori. I due hanno battagliato per tutta la gara con Dumfries espulso durante i rigori per aver ripetutamente disturbato i tiratori argentini.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.