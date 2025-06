Lazio, Rambaudi: "Sarri ha il potere che Inzaghi e Baroni non avevano"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi ha parlato di Sarri, Pio Esposito e delle possibile soluzioni con la rosa a disposizione. Ecco di seguito le sue parole: “Se Sarri ha accettato l’incarico è perché ha in testa di fare un ottimo lavoro. Per me deve essere il linea con la società, altrimenti dovrebbe salutare. Sarri ha il ‘potere’ che Inzaghi all’epoca o Baroni per esempio, non avevano".

"Pio Esposito ieri in gol? Di giovani italiani importanti ce ne sono stanti, serve valorizzarli e dargli fiducia. Io mi aspetto che Sarri faccia meglio dello scorso anno; mi auguro una squadra propositiva in grado anche di riportare entusiasmo ai tifosi. Parlare poi di risultato o obiettivo, non è possibile ora. Se vedo l’atteggiamento giusto, senza creare alibi, non criticherò mai. Se rimangono questi giocatori, la formazione titolare resta la solita. Al più ci può stare Pedro come falso nove al posto di Castellanos, Dele-Bashiru in mezzo al campo”.