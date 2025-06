WOMEN | Italia, le convocate di Soncin per l'Europeo: presenti tre biancocelesti

Il 2 luglio inizierà l'Europeo in Svizzera che vedrà l'Italia esordire col Belgio, la sfida è in programma giovedì 3 alle 18. Le azzurre sono nel Gruppo B insieme anche a Spagna e Portogallo, un girone impegnativo che affronteranno con l'obiettivo di conquistare il passaggio del turno e approdare ai quarti che mancano da oltre dieci anni. La partenza è fissata per venerdì e per l'occasione, dopo giorni di lavoro a Coverciano, il ct Soncin ha diramato la lista definitiva delle 23 convocate per il torneo. Presenti, per la Lazio Women, Piemonte, Goldoni e Oliviero.

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).

