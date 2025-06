Piccari: "La Lazio ha tre grandi problemi. Non capisco perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Per commentare la situazione complicata in cui versa la Lazio per il mercato bloccato, ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Marco Piccari. Queste le sue parole e i suoi dubbi sulla gestione della società biancoceleste degli ultimi anni: “La Lazio ha un grande problema relativo non solo all’indice di liquidità, ma ai tre indici che non starebbe rispettando per poter sbloccare il mercato. Quello che non capisco è perché una società che non ha grandi debiti sia bloccata da questo indice di liquidità, mentre altre società piene di debiti hanno libertà di manovra sul mercato”.

