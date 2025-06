L'avv. Porzio: "Lazio, ci sono due strade percorribili. Ad oggi non risulta..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ha le mani legate. Il blocco del mercato ha scaldato l'ambiente e irrigidito Sarri, tornato per amore della piazza ma che, vista la situazione, vive il problema come un tradimento. Ora Lotito è a lavoro per risolvere la questione, è convinto di poterne venire a capo. Ai microfoni di Sky Sport, l'avvocato Alberto Porzio ha spiegato la situazione, chiarendo le possibili soluzioni: "Ci sono sostanzialmente due strade, la prima è correggere dei parametri entro la fine del mercato attraverso la cessione di giocatori".

Servirebbero però numerose cessioni da decine di milioni di euro entro il 30 giugno per arrivare alla somma necessaria. Vista l'evidente difficoltà, ci sarebbe un'altra opzione, ovvero "quella di effettuare dei versamenti diretti da parte della proprietà, come ad esempio un aumento di capitale". Ma Lotito non l'ha mai fatto in circostanze così esigenti, si è sempre limitato a cifre contenute non superiori ai 10 milioni. Il presidente spera che le normative che cambieranno a gennaio 2026, possano essere recepite dalla Figc già dal primo luglio ma su questo non c'è alcuna certezza.

L'avvocato ha poi aggiunto: "Ad oggi non risulta alcun cambiamento ufficiale in quelli che sono i regolamenti Figc per la sessione di mercato imminente". Il tema riguarda anche l'interpretazione, non è escluso che si possa finire anche in tribunale con prevedibili ricorsi al TAR, come successo in passato ad altri club come il Barcellona. La Lazio smentisce problematiche, ma la questione è evidente sotto gli occhi di tutti.

