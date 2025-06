Ex Lazio | Immobile - Bologna, c'è l'accordo di massima. Ma il Besiktas...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il Bologna e Immobile vogliono un futuro insieme, ma per poterlo costruire l’ex Lazio deve prima separarsi dal Besiktas a cui è legato fino a giugno 2026. Un anno di accordo che, riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Sartori e Di Vaio vogliono cancellare per portarlo a parametro zero ma i turchi dovranno dare l’assenso.

L’attaccante desidera tornare in Italia e di farlo col club felsineo che giocherà anche in Europa League, dettaglio che può dare la spinta decisiva all’operazione. L’intesa tra le parti c’è, il nodo riguarda l’ingaggio. Immobile dovrà ridursi l’ingaggio, i 6 milioni che percepisce a Istanbul sono troppi anche per il Besiktas. A Casteldebole sono disposti a spingersi fino a 2 milioni di euro, tra cifra fissa e bonus. La società, basandosi su questa cifra, è disposta a legarsi col giocatore per due stagioni. Moggi, l’agente del trentacinquenne, sta lavorando con la dirigenza turca per ottenere una buonuscita così dal colmare questo gap economico. L’idea è quella di concludere l’operazione entro il 1° luglio, la situazione non è facile ma i tentativi stanno proseguendo.

