Lazio, annunciata l'amichevole contro l'Olympiacos: tutte le info

Continua a prender forma il programma estivo della Lazio che accompagnare la squadra biancoceleste verso il prossimo campionato di Serie A. Dopo aver annunciato quelle contro l'Avellino per il Memorial Sandro Criscitiello del 26 luglio, le partite contro Fenerbahce (30 luglio) e Galatasaray (2 agosto) a Istanbul e quella contro il Burnley del 9 agosto, oggi è stato annunciato anche un altro appuntamento contro l'Olympiacos, il 16 agosto a Rieti presso lo Stadio Scopigno Centro d’Italia. A comunicarlo è stato il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi:

"Siamo lieti di ospitare una partita del calibro di Lazio-Olympiacos che riaccende ancora una volta i riflettori sulla Città di Rieti e sullo Stadio Scopigno Centro d’Italia. Ringraziamo la società Lazio e il Presidente Claudio Lotito che proprio recentemente abbiamo ospitato in Città per la presentazione dell’importante progetto Lazio Academy che partirà da Rieti grazie alla collaborazione dell’Fc Rieti. Società reatina che ringraziamo anche per la piena collaborazione offerta per l’organizzazione dell’evento in programma ad agosto. Infine, rivolgiamo un doveroso ringraziamento anche alla società San Marco Sport Events e Roberto Donati per aver voluto ancora una volta proporre la nostra Città come palcoscenico per un match con grande visibilità nel mondo calcistico. Siamo certi che, dopo il successo dell’amichevole organizzata nel 2024, anche quest’anno la Città e lo Stadio sapranno farsi trovare nella veste migliori".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.