Lazio, Bonanni: "Lotito non mollerà. Sarri? Se questi sono i presupposti..."

Ospite in collegamento a TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato della delicata situazione che vige in casa Lazio dovuta al blocco del mercato. Queste le parole dell'ex calciatore biancoceleste: "Se già prima avevo grossi dubbi sul ritorno di Sarri, oggi ne ho molti di più. E' una buona rosa questa, però con dei giocatori che non fanno parte di un progetto per Sarri, per questo la rosa va modificata. Se i presupposti sono questi, sarà una partenza con arrivo immediato".

"Lotito ne è sempre uscito bene dai momenti di difficoltà. E' stato sempre contestato, oggi c'è un altro momento di difficoltà che può essere un crocevia, ma non credo che voglia mollare, proprio per come è andata sempre in passato. Anche lo scorso anno con Baroni è partito sotto contestazione, lui vive con questo da sempre. Che il tifoso voglia qualcosa di più è normale. Spero solamente che si risolva alla svelta questa situazione, perchè i tifosi si sentono presi in giro".

