Espinal ricorda: "Calori mi ha portato alla Lazio. E insieme a Sarri..."

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Parola al nuovo tecnico della Giana Erminio Vinicio Espinal. Presentatosi alla stampa, ha ricordato anche il suo passato alla Lazio grazie all'ex allenatore della Primavera Alessandro Calori, oltre al lavoro insieme a Sarri. Di seguito le sue parole: "Da ciascun allenatore che ho avuto ho preso qualcosa, ma ho anche visto quello da non fare, perché a volte scimmiottare quello che funziona per uno non è detto funzioni per altri. Calori mi ha dato la bellissima possibilità di andare alla Lazio e lì abbiamo lavorato da staff aggiunto con Sarri, l’abbiamo visto tutto l’anno, è eccezionale dal punto di vista della gestione dell’allenamento, capisci che ha un dono. Ma ho trovato tanta professionalità anche in allenatori dilettanti. Dal punto di vista del calciatore, uno che mi è rimasto impresso è stato Pavel Nedved, ci ho giocato contro e secondo me aveva tutto quello che un centrocampista deve avere".

