Lazio, l'avv. Lubrano: "Ricavi, Indice di Liquidità e aumento di capitale: ecco tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto il professore e avvocato Enrico Lubrano per parlare della situazione attuale economico-finanziaria in casa Lazio. La società biancoceleste infatti ha il mercato bloccato perché ha sforato i tre parametri economici fondamentali. Di seguito le sue parole.

"Ci sono tre profili rilevanti. L'indicatore più consistente e attendibile è quello di liquidità, che riguarda il rapporto tra le attività e le passività correnti nei successivi 12 mesi. Questo è fissato dalla normativa federale in 0.8, quindi inferiore a 1. È tollerato il fatto che possano esserci più debiti che crediti fino a un certo punto, all'80%. Per me è ragionevole e proporzionato, non chiede la parità ma anzi consente di andare sotto del 20% e dà un margine alle società. A marzo del 2025 il dato della Lazio era 0.35. Il provvedimento che ne consegue è il blocco del mercato per quest'estate solo in entrata e non in uscita. La società dovrebbe salire con immediatezza al parametro di 0.8. Questo si può fare in tanti modi, il più tipico è l'aumento di capitale. Al momento Lotito però pare non indirizzato verso questa misura. Questo indicatore non sarà più presente, ma ce ne saranno altri. È nell'interesse del sistema calcio avere società sane ed equilibrate a livello finanziario".

"Questo è un provvedimento revocabile, cioè l'amministrazione dovrebbe riformare il proprio provvedimento perché è in possesso di nuovi elementi. È possibile, ma sul caso in questione della Lazio per arrivare alla revoca bisognerebbe introitare una liquidità consistente per arrivare al parametro dello 0.8. Il concetto resta lo stesso anche quando questo parametro verrà sostituito da altri. Ora guarderei avanti su ciò che si potrebbe fare oggi per sbloccare la situazione, ma che non sembra nelle disponibilità e negli obiettivi della società. I ricavi sono importanti ma non solo. Il concetto di equilibrio finanziario passa per il rapporto tra attività e passività, quindi è tutto l'insieme".

