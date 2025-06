Lione in Ligue 2 ma c'è ancora speranza per l'Europa League: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è ancora una speranza per il Lione di Fonseca. Il club è stato retrocesso dalla Direction Nationale du Contrôle de Gestion in Ligue 2 a causa dei debiti finanziarti che il patron John Textor non è riuscito a sanare.

Il Lione ha però firmato un accordo con la Uefa in mertito alla partecipazione alla prossima Europa League come riportato in una nota ufficiale: "Convalidata la procedura di sostenibilità finanziaria, l'Olympique Lione ha firmato un accordo con l'organo di controllo finanziario dei club della UEFA. Di conseguenza, il club potrà partecipare all'Europa League nella prossima stagione, a condizione che il ricorso contro la decisione del DNCG abbia esito favorevole. L'Olympique Lione desidera ringraziare i rappresentanti UEFA che lo hanno assistito in questo processo".

Quindi il Lione potrà prendere parte alla prossima Europa League ma solo a una condizione: che la DNCG, Direction Nationale du Contrôle de Gestion, accolga il ricorso presentato dal club.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.