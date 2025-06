UFFICIALE | Giroud saluta i Los Angeles FC: l'attaccante pronto a tornare in Europa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Oliver Giroud è pronto a tornare in Europa. Dopo un solo anno in MLS con la maglia dei Los Angeles FC l’attaccante ex Milan ha deciso di chiudere la sua esperienza americana.

A comunicarlo è stato proprio il club con una nota ufficiale: "Il LAFC e l’attaccante Olivier Giroud hanno raggiunto la decisione consensuale di separarsi, così come annunciato oggi dal club. La sua ultima partita da elemento del LAFC la giocherà domenica 29 giugno, quando i Black&Gold affronteranno il Vancouver al BMO Stadium.

Olivier è stato un professionista esemplare durante la sua permanenza al LAFC. Ha portato umiltà e mentalità vincente che hanno contribuito a far crescere tutti coloro che lo circondavano. Olivier è stato un ambasciatore straordinario per il club dentro e fuori dal campo. Siamo grati per il suo contributo e auguriamo a lui, a sua moglie Jennifer e alla sua famiglia tutto il meglio per questo nuovo capitolo della sua vita".

L’attaccante è pronto a tornare in Europa con molta probabilità in Ligue 1 con la maglia del Lille.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.