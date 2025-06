Lazio, Rovella non pensa al mercato... ma si gode le vacanze: gli scatti - FOTO

Mercato bloccato. La Lazio non può fare acquisti in entrata ma può muoversi solo in uscita. Tra i giocatori più preziosi e più attenzionati c'è senza dubbio Nicolò Rovella. Da tempo su di lui c'è l'interesse dell'Inter, a caccia di un'eventuale sostituto di Calhanoglu (richiesto dal Galatasaray). È già arrivata anche una prima proposta, rifiutata però da Lotito che ha intenzione di lasciarlo andare solo dopo il pagamento della clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Dal canto suo, il centrocampista attualmente non sta pensando al suo futuro, ma si gode le vacanze in Spagna prima dell'inizio del ritiro a Formello. Insieme a lui c'è la fidanzata incinta Diletta, come si può vedere nelle sue storie pubblicate su Instagram. Di seguito la foto.

