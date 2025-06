Lazio, Giordano sicuro: "Bisognava essere chiari con Sarri. È un colpo basso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano, che ha parlato della situazione attuale della Lazio tra il mercato bloccato e la posizione di Sarri. Il tecnico infatti non era stato informato completamente dei problemi economico-finanziari della società. Di seguito le parole dell'opinionista.

"Quello che hanno fatto Lotito e Fabiani è stato un colpo basso per Sarri, non si può tenere nascosta una cosa così grave che poi esce fuori dopo pochi giorni dalla firma. Mi auguro che si possa risolvere in un modo o nell'altro. Iniziare così la stagione... non la vedo bene. Tra Sarri e la società si riparte con il piede sbagliato, e la Lazio senza di lui sarebbe in difficoltà. Bisognava essere chiari con l'allenatore dall'inizio, gli era stata prospettata una situazione diversa. Fabiani di cosa ha parlato nei vertici di mercato? Così è prendere in giro la gente e soprattutto il tecnico".

"Anche Sarri potrebbe uscire allo scoperto e dire le cose come stanno, ci deve far sapere e dire le cose come stanno. Faccio fatica a pensare che il presidente Lotito possa dire qualcosa in merito alla situazione, ma dovrebbe farlo soprattutto per il nostro popolo. Se ha intenzione di rimanere, Sarri lo deve fare con tutti gli intenti senza tornare indietro nei momenti di difficoltà. Se resta è perché vuol dire che accetta la situazione, in caso contrario può dare le dimissioni, ci sta".

