Lazio | Sarri, per ora niente dimissioni: si va avanti insieme, ma...

Si decide il futuro della Lazio. Il mercato bloccato ha gettato nel caos l'ambiente biancoceleste e messo di nuovo tutto in discussione, anche la posizione dello stesso Maurizio Sarri. Vi avevamo raccontato delle sue riflessioni, è "deluso e arrabbiato" come si legge sulla pagina Instagram 'Diluvio e Delirio' di Manuele Baiocchini di SkySport. Si è preso un momento per ragionare su quanto sta succedendo, visto che la società non l'aveva messo al corrente della complicatissima situazione prima di tornare nella Capitale. Al momento da parte del Comandante non sono arrivati segnali di dimissioni imminenti: "Non si tirerà indietro!", si legge ancora. E Lotito e Fabiani sono sicuri che rimarrà. Ma la situazione va comunque monitorata: nel calcio, e soprattutto nel mercato, mai dire mai.

