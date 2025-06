Calciomercato Lazio | Dalla Francia: "La Premier League torna su Guendouzi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Solo cessioni. La Lazio non può fare altro. Impossibile acquistare, la società ha sforato i tre parametri economici fondamentali negli ultimi mesi. Per questo il mercato in entrata è totalmente bloccato. Non sarà possibile quindi nemmeno sostituire le eventuali partenze, soprattutto quelle dei big. Tanti giocatori in rosa hanno richieste importanti: uno su tutti è Matteo Guendouzi. Con il ritorno di Sarri, che ha confermato di voler rimanere sulla panchina biancoceleste nonostante la situazione, era rinato. Dopo Lazio - Lecce, e soprattutto la mancata qualificaizone in Europa, stava seriamente valutando di andare via.

Ora vorrebbe un adeguamento di contratto, cosa che però Lotito non può concedergli in questo momento. Il suo futuro, quindi, potrebbe anche essere in bilico, nonostante la società biancoceleste consideri tutti incedibili. Le sirene dalla Premier League, infatti, si fanno sempre più forti. Il centrocampista da tempo è attenzionato da grandi club come Newcastle e Aston Villa: adesso, secondo quanto riportato dal portale francese RMC Sports, anche il Sunderland neopromosso si sarebbe interessato al suo profilo.

Alla guida della squadra c'è Régis Le Bris, che Guendouzi conosce molto bene perché hanno lavorato insieme nell'U17 del Lorient. Il club inglese, tra l'altro, ha da poco acquistato Enzo Le Fée dalla Roma. E come direttore sportivo è sempre più vicino Florent Ghisolfi, anche lui ex giallorosso. Adesso i Black Cats guardano all'altra sponda del Tevere e sperano di riuscire a portarsi a casa un altro centrocampista. Non sarà facile però convincere Lotito e rispettare le sue richieste, sicuramente alte vista la situazione.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.