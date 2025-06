Calciomercato Lazio | Pio Esposito, parla l'agente: "L'Inter non lo vende!"

Pio Esposito è sempre più vicino a restare all'Inter. Dopo la stagione più che positiva passata in prestito allo Spezia in Serie B, l'attaccante classe 2005 è rientrato nella società nerazzurra e sta convincendo Chivu. Le sue prestazioni al Mondiale per Club, infatti, non stanno passando inosservate, per questo ora è destinato a rimanere a Milano per giocarsi le sue carte la prossima stagione.

A confermarlo è stato il suo agente Mario Giuffredi ai taccuini de Il Mattino: "Pio Esposito? C'è miopia in Italia, che male c'è a dirlo. Se fosse argentino o francese, ora sarebbero tutti a inseguirlo. L'Inter ci crede, non lo vende, né per 25 milioni né per nulla. Ha rinnovato fino al 2030 e tutti aspettiamo di vederlo protagonista con la maglia nerazzurra. Io di dubbi ne ho zero: così come per gli altri due fratelli. Con cui è legatissimo. La Nazionale? Gattuso ha il coraggio giusto: se dovesse ritenere Pio pronto per l'Italia non guarderebbe certo alla carta d'identità".

Sul mercato, oltre a diverse altre squadre di Serie A, l'aveva messo nel mirino anche la Lazio, ora però bloccata in entrata dopo aver sforato i tre paletti economici fondamentali. Ma il futuro di Pio Esposito sembra essere solo all'Inter.

