Ex Lazio | Maximiano in vendita, lascerà l'Almeria: tutti i dettagli

Maximiano è destinato a lasciare l’Almeria. Secondo quanto riportato da Cadena SER, l’ex portiere della Lazio è fuori dal progetto del club spagnolo. La permanenza in Segunda Division, infatti, non consente alla società di trattenere il portoghese visto l’ingaggio elevato e un contratto fino al 2029. In estate si aspetta di andare a giocare altrove: nell’ultimo periodo della scorsa stagione, tra l’altro, aveva anche perso il posto da titolare tra i pali. Il suo valore è sceso rispetto alla cifra per cui era stato acquistato, ma sarà comunque ceduto per portare avanti la sua carriera. Possibile che possa rimanere in Spagna come tornare in patria in Portogallo.

