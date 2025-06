Calciomercato Lazio | Torino e non solo su Cancellieri: ma niente prestito...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio può solo cedere. Il mercato è bloccato, la società non può fare operazioni in entrata dopo aver sforato tre paletti fondamentali a livello economico. Per questo si penserà a fare uscite, ma non dei big che non possono essere sostituiti. Bisognerà occuparsi degli esuberi e dei rientri dai prestiti per sfoltire la rosa e fare cassa (che comunque non basterà).

Tra i giocatori in uscita c'è anche Matteo Cancellieri. L'esterno rientrerà a Roma dopo il prestito al Parma, ma è già pronto per andare a giocare nuovamente altrove. Su di lui ci sono Genoa, Cagliari e soprattutto il Torino dell'ex tecnico biancoceleste Baroni, a caccia di un esterno d'attacco (in pole Ngonge e Zaniolo).

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Lazio è stata chiara per Cancellieri: "niente prestito, chiede milioni", come scrive il quotidiano. L'idea è quindi quella di provare a cedere a titolo definitivo il classe 2002.

