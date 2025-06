Calciomercato Lazio | Chivu blinda Pio Esposito: vuole tenerlo all'Inter

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo averlo seguito per diverse settimane, la Lazio rischia di dover depennare il profilo di Francesco Pio Esposito dalla lista degli obiettivi per l'attacco. Il centravanti di proprietà dell'Inter, reduce dal primo gol in nerazzurro contro il River Plate al Mondiale per Club, piace molto in casa biancoceleste ed è stato inserito tra i papabili nomi per sostituire Castellanos in caso di partenza.

Secondo il Corriere dello Sport, però, in queste sue prime apparizioni il classe 2005 avrebbe convinto Cristian Chivu che, dopo averlo già allenato nelle giovanili, sarebbe intenzionato a tenerlo con sè anche in Prima Squadra.

