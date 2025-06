Lazio, Sarri chiede chiarezza a Lotito: ora il tecnico riflette sul futuro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Quando ha accettato di tornare sulla panchina biancoceleste, Sarri sapeva bene che sarebbe stata una missione complicata oltre che una scelta poco razionale. Complicata, ma non impossibile. Era a conoscenza del solito problema con l'indice di liquidità, non di tutto il resto. C'è un discorso di fiducia da considerare, risulta che la società sapesse del blocco della Covisoc da fine magggio: il Corriere dello Sport riporta di lunghe nottate a Villa San Sebastiano per cercare una via d'uscita negli ultimi 7-10 giorni, quindi dopo la firma di Sarri.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, non è previsto alcun incontro a breve tra Fabiani e Sarri. Il tecnico è turbato, ma rimane in attesa di capire qual è il piano della società per risolvere la questione. Lui intanto ha il suo di piano in testa, tre acquisti per creare un 4-3-3 più adatto alle sue esigenze: una mezzala offensiva titolare, un terzino e un attaccante. La società vuole mantenere i big, ma la realtà è diversa, la società deve mantenere i big perché altrimenti non può sostituirli.

I contatti tra società e tecnico sono continui. Sarri valuterà bene nei prossimi giorni cosa è successo, se potrà cambiare la situazione e se le sue motivazioni resteranno intatte.

