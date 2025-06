Lazio, Zazzaroni attacca Lotito: "L'araba fenice e il tifoso infelice"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nuovo editoriale di Ivan Zazzaroni. Sulle colonne de Il Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano si è espresso sulla situazione in cui versa la Lazio attualmente, con il mercato in entrata bloccato, e sulla gestione di Lotito degli ultimi anni. Di seguito le sue parole: "Quando, su invito di Berlusconi, prese la Lazio tecnicamente fallita, Claudio Lotito aveva 47 anni e la salvò. Oggi ne ha 68 e il 19 luglio festeggerà - si fa per dire - i 21 anni di presidenza; per i tifosi, un "lungo sequestro di passione". Ho da tempo l'impressione che il Nostro si alimenti di contestazione e impopolarità: in effetti è uscito sempre bene dalle situazioni più antipatiche".

Dopo un breve riepilogo di alcuni momenti salienti, dal possibile inserimento di Chinaglia del 2007 alla scelta di Baroni, ha continuato: "Lotito è una sorta di araba fenice: risorge continuamente dai sogni altrui inceneriti. L'impressione è che questa volta l'impresa sia più complicata che in passato. Ma la società non si dichiara "preoccupata". I numeri sono pessimi, per la prima volta nei tifosi la rassegnazione e lo stordimento prevalgono sull'incazzatura. Nel frattempo ha aperto la campagna abbonamenti. Lotito ama ripetere di non vendere sogni ma solide realtà. Tuttavia, come direbbe il laziale, niente accade se non è preceduto da un sogno".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.