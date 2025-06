Lazio, Hernanes promuove Sarri: "Mi convince! È un grande allenatore"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al Romeo Menti di Vicenza, per l'evento Operazione Nostalgia, era presente anche l'ex centrocampista della Lazio Hernanes. Ai microfoni de Il Corriere dello Sport, il brasiliano ha parlato del ritorno di Sarri sulla panchina biancoceleste e del futuro della squadra, che in estate non potrà fare mercato in entrata. Queste le sue parole: "Sarri alla Lazio mi convince perché conosce già l'ambiente ed è un grande allenatore. Ha la sua filosofia e quasi sempre, o sempre, riesce a far sì che i calciatori siano a disposizione per eseguire i suoi comandi".

