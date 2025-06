Psg corre in soccorso per evitare la retrocessione del Lione: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha del clamoroso quanto sta accadendo in Francia dopo la retrocessione del Lione in Ligue 2 a causa dei debiti del club. In soccorso della squadra allenata da Fonseca sembra infatti sia arrivato il Psg che ha deciso di tendere una mano al Lione. Come? Pagando in anticipo il trasferimento di Bradley Barcola per una cifra complessiva di 45 milioni di euro più 5 milioni di bonus.

Questo pagamento anticipato darebbe al Lione una liquidità importantissima anche se il destino del club, che ha fatto ricorso contro la retrocessione, è comunque legato all’autorità di vigilanza finanziaria del calcio francese.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.