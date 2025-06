Calciomercato Lazio | Tavares poteva andare al Milan: il retroscena

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuno Tavares poteva andare al Milan. Una possibilità confermate nell'intervista rilasciata in esclusiva ai nostri microfoni dal direttore sportivo Angelo Fabiani. Nel corso del mercato di gennaio, infatti, i rossoneri avevano guardato in casa Lazio per l'esterno portoghese, trovando però il muro della società che si è imposta per la sua permanenza.

"Oggi la Lazio ha un patrimonio di calciatori importante, quando sono arrivato non era così. La cessione di Milinkovic, di Luis Alberto, di Immobile, tre giocatori straordinari e importanti, ha fruttato 60 milioni di euro. Se ci aggiungiamo altri 30 milioni per tutti gli altri calciatori, siamo a 90-100 totali. Oggi non a parole, ma con richieste formali ricevute da società, il parco giocatori supera i 300 milioni di euro. Questo può in qualche maniera rappresentare un passo indietro, ma vi assicuro che significa invece fare due-tre passi in avanti, perché la società riesce a dire no a richieste importanti che ci sono state davvero. E parlo di Gila, Castellanos, Gigot, Rovella, Tavares che a gennaio non abbiamo ceduto al Milan per una cifra importante".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA