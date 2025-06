Lazio, Fabiani sul player trading: ecco perché non verrà fatto

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato, in esclusiva ai nostri microfoni, del motivo per cui nelle scorse e in questa sessione di mercato la società biancoceleste non è orientata verso il player trading, strategia che, secondo il d.s., attualmente non premierebbe.

"Io sarò in grado di fare una vendita di giocare quando quella cessione mi porta a migliorare. Se oggi vendo quattro giocatori, e le richieste ci sono, e incasso 200 milioni, dopo ricomincio da capo nel prendere i giocatori e non so se quei giocatori sono funzionali come quelli che ho preso all’inizio del progetto. Quindi che faccio, prendo in giro i laziali? i tifosi? la gente? Ho detto che noi facevano un programma e che non avremmo mai ceduto i pezzi migliori. Arriverà il giorno in cui, forti del nostro patrimonio, riusciremo a vendere qualcuno a una cifra importante comprandone un altro a una cifra altrettanto importante. Quando si parte da zero, dal nulla, per risanare questioni anche precedenti, bisogna fare una scelta. Per questo non si può dire una cosa e poi farne un’altra. Io mi vergognerei oggi a cedere un giocatore. Ho sempre detto che i migliori non li daremo via neanche se ci coprono di soldi: gennaio una squadra importante italiana ha messo sul piatto 50 milioni di euro per un giocatore, e noi abbiamo rifiutato. Nella vita non si può perdere la credibilità".

