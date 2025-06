Lazio, Fabiani e le richieste di Sarri: "In ritiro con la squadra intatta. A gennaio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà senza dubbio un'estate particolare in casa Lazio. Il prossimo 14 luglio per i biancocelesti partirà il ritiro di Formello con la società che, però, al momento non può fare mercato a causa dei diversi blocchi. Una situazione che inevitabilmente condiziona anche Maurizio Sarri che però ha avuto rassicurazioni da parte della socetà sul percorso da intraprendere, come sottolineato dal ds Fabiani intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni.

"Ora Sarri può partire in ritiro con una squadra che non è stata toccata, può valutare nel complesso tutti, può vederla all’opera nelle partite che contano. Poi se a gennaio c’è da fare due, tre, quattro innesti sulla scorta delle indicazioni dell’allenatore, la società li farà per dare continuità al programma triennale di cui ho sempre parlato, da un anno a questa parte".

"Io confido molto nell’intelligenza del popolo laziale che sa come stanno le cose. Nella vita gli intoppi ci sono e ci saranno sempre, l’importante è lavorare con coscienza".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.