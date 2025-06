Lazio | Fabiani: "Molti calciatori sono figli di Sarri. E alla notizia del suo ritorno..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il direttore sportivo Angelo Fabiani - intervenuto ai nostri microfoni - ha parlato anche del gruppo squadra e di come sia stata accolta la notizia relativa al ritorno di Sarri in panchina. Ecco le sue parole: "Ci sono diversi giocatori che hanno dimostrato di saperci stare in questo campionato, e ora hanno un valore aggiunto che è Sarri. Alla notizia del suo ritorno, dodici giocatori di cui lui conosce tutto erano felicissimi. Malumori nello spogliatoio? I giocatori si fidano, l’importante è che gli impegni che la società assume vengano mantenuti. Molti giocatori che abbiamo in rosa sono figli di Sarri. Poi non è detto che nel prossimo futuro potremmo andare a migliorare l'assetto. Però parliamo di coerenza e non di chiacchiere, e invito molti dell'informazione a studiare prima di scrivere delle stupidaggini".

