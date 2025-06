Italia, Costacurta attacca: "Acerbi non ha avuto rispetto per i compagni"

TUTTOmercatoWEB.com

Alessandro Costacurta ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale in cui ha parlato, soprattutto, della Nazionale: dalla scelta di Gattuso come nuovo ct fino alla questione Acerbi.

"Non capisco la scelta di Acerbi. Ma come? Noi tremavamo prima delle convocazioni. Quando non sono stato più convocato dopo il Mondiale del ’98 sono stato davvero male. Ho compreso la scelta di Dino Zoff, ma sono stato molto male. Acerbi non ha avuto rispetto per i compagni di squadra. Avevano bisogno di lui. La squadra aveva bisogno di lui! Lo sai, no? E tu che fai? Dici di no per una questione di orgoglio? Ma che cosa fai?".

"Gattuso? Scelta condivisibile. Se c’è una persona che può trasmettere valori di appartenenza ai ragazzi è Rino".

