Totti su Immobile: "È uno degli attaccanti più prolifici della storia del calcio italiano"

Si sta per concretizzare il ritorno in Italia di Ciro Immobile. L'ex centravanti della Lazio sta chiudendo la sua esperienza al Besiktas per vestire la maglia del Bologna in Serie A. Solo un anno fa lasciava la Capitale per tornare in Turchia. Durante l'evento dell'Illumia Padel Club, al Country Club di Castenaso, l'ex capitano della Roma Francesco Totti si è espresso sulle sue qualità e sull'apporto che potrà dare alla formazione rossoblù.

Queste le sue parole riportate da Il Corriere dello Sport: "Immobile al Bologna sarebbe proprio un gran colpo. Quando parliamo di Ciro, parliamo di uno degli attaccanti più prolifici della storia del calcio italiano. Immobile arriva da un anno nel campionato turco, ma penso che possa dire ancora la sua nel calcio italiano, potrà essere sicuramente un buon rincalzo per il Bologna. O forse anche qualcosa di più".

