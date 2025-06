Lazio, Zazzaroni e l'editoriale su Sarri: "Si è messo le mutande di piombo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo un paio di editoriali non certo teneri nei confronti di Lotito, eccone un altro. Stavolta il destinatario è Sarri, ma i toni sono ben diversi. Anche stamattina sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni si è concentrato sui temi di casa Lazio. "Bella sfida, grossa sfida - scrive il direttore del quotidiano romano - Una sfida da Sarri e in fondo anche da Lazio (...). Non ha gradito l’omissione presidenziale, si è sentito preso in giro, ma ha accettato le scuse e indossato le mutande di piombo (...)".

E poi ancora: "Alla Lazio sta per tentare un esperimento che ha pochissimi precedenti: se non interverranno novità (al momento sono da escludere) Sarri allenerà un gruppo alla cui costruzione non ha partecipato, diventando così il garante unico dei tifosi. Punterà comunque a un obiettivo concreto, provando a salvare Lotito da nuove contestazioni e si farà Lazio in tutto e per tutto".

