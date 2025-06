Lazio, Sarri non si arrende: il Comandante resta al timone nella tempesta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Sarri tiene duro. Nonostante il blocco del mercato imposto alla Lazio avrebbe potuto far vacillare chiunque, il Comandante ha deciso di rimanere fedele alla parola data, non abbandonando la nave nel momento di massima difficoltà, ma rimanendo saldamente al timone per condurla fuori dalla tempesta. Tornato in biancoceleste con il compito, già difficile, di risollevare le sorti di una squadra rimasta fuori da tutte le competizioni europee, Mau aveva ottenuto della garanzie da parte di Lotito, che in realtà si sono rivelate prive di ogni fondamento a causa dello scontro del club con le Noif.

Per uscire dalla crisi, Sarri sa di potersi affidare al sostegno della tifoseria, nella speranza che le difficoltà fungano da collante per compattarla intorno alla squadra, nonostante la contestazione al presidente. Come riportato dal Corriere dello Sport, i piani pensati a giugno andranno completamente ristudiati, ma si ripartirà dalle conferme dei big in rosa, con i quali verrà avviato un dialogo per convincerli a restare. Quelli di Guendouzi, Gila e Rovella sono tutti profili che piacciono in giro per l'Europa, ma, senza la possibilità di acquistare, è impossibile pensare di costruire una squadra competitiva che prescinda da loro.

Un altro nodo cruciale è quello legato ai contratti, che non potranno essere ritoccati al rialzo finché permarranno le sanzioni. Dovranno, dunque, attendere Romagnoli, Provedel, Mandas, Marusic e Lazzari, i quali potrebbero spalmarsi lo stipendio o prolungare per aiutare il club a far scendere il monte-ingaggi sotto la soglia dell'80%. La Lazio dovrà prendere tempo almeno fino a gennaio per provare a rinforzare la rosa, ma, nel frattempo, in una stagione che parte con ogni difficoltà possibile, dovrà aggrapparsi al proprio comandante per cercare di non comprometterla già in partenza.

