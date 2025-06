Lazio, Lotito non vende i big: "Finora ho rifiutato 230 milioni, vi dico per chi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Con il mercato bloccato, Lotito continua a ripetere sempre la stessa frase. "Non vendo nessun big", la conferma anche stamattina sulle colonne del Messaggero. Il presidente assicura che ha ricevuto tantissime richieste per i suoi calciatori e dà i numeri: "Per Castellanos mi hanno offerto 40 milioni, idem per Rovella, Gila e Zaccagni. Poi 35 per Tavares, 25 per Isaksen e 15 per Romagnoli". In barba al player trading.

La somma fa 235 milioni, che diventano più di 250 con i 14+3 di Tchaouna (offerta accettata). "Non voglio smantellare la squadra", l'altro messaggio che ricorre con più frequenza. Eppure il mercato rimane bloccato e la Lazio non potrà inserire acquisti che, stando alle parole di Lotito, non sono necessari. "Dobbiamo sfoltire la rosa perché abbiamo 30 giocatori per una competizione", la pietra tombale.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.