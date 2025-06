Lazio, Delio Rossi: "Serve forte sinergia tra società e allenatore. Chi resta dovrà..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Intervistato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Delio Rossi ha parlato della delicata situazione in casa Lazio, soffermandosi sul blocco del mercato e su cosa dovranno fare società e allenatore per uscirne. Queste le parole dell'ex tecnico biancoceleste: "La società ha reagito facendo un investimento significativo sull'allenatore, che è uno dei più importanti in circolazione. Lotito e Fabiani sono sicuri di avere una rosa forte, che ritengono non sia stata gestita al meglio dal precedente tecnico. E sono convinti di poter ottenere risultati migliori".

Sulla possibilità di margini di miglioramento l'ex tecnico ha detto: "L'ultima stagione è stata particolare. La Lazio è finita settima, fuori dall'Europa, ma è anche arrivata all'ultima giornata di campionato a due punti dalla Juventus quarta". Il tecnico ha poi proseguito sottolineando come, con un po' di fortuna, la Lazio sarebbe potuta arrivare anche in Champions, chiarendo, però, che sulla carta i biancocelesti partono dietro ad almeno 4-5 squadre.

Infine, ricordando la stagione 2006-07, iniziata con una penalizzazione in classifica, Rossi ha parlato di come dovranno muoversi società e allenatore: "Chi rimane e accetta di dare un contributo deve dare il fritto. Ci deve essere sinergia forte tra società e allenatore. Ed è fondamentale essere chiari dall'inizio per evitare alibi. A volte le difficoltà aiutano".

