Lazio, atteso un nuovo incontro Sarri - Fabiani: i temi sul tavolo

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Pronti via e la Lazio deve già riorganizzare le proprie idee in sede di mercato. I numerosi vincoli obbligano la dirigenza biancoceleste a ponderare oculatamente tutte le scelte e anche per questo è previsto la prossima settimana un nuovo incontro tra Sarri e Fabiani.

Tra le questioni da trattare c'è il nodo portieri: oggi, se partisse uno tra Mandas e Provedel, la Lazio non potrebbe intervenire sul mercato per rimpiazzarlo. Per questo la società sembra orientata a tenerli entrambi, lasciando che i due possano giocarsi il posto.

Per fare cassa potrebbe invece essere sacrificato Tijani Noslin. Verranno ascoltate le offerte per l'olandese a patto che saranno in linea con la cifra investita la scrsa estate per prelevarlo dal Verona (18 milioni),