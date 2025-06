Ex Lazio | Immobile va al Bologna: ecco quanto guadagnerà di stipendio

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - Il Bologna sta per riportare Ciro Immobile in Italia. L'ex attaccante e capitano della Lazio, squadra di cui è diventato il miglior marcatore all-time, a distanza di un anno dal suo addio sta per fare il suo ritorno in Serie A, per indossare la maglia rossoblù e mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano, leader di un progetto di crescita che ha visto i falsinei fare enormi passi in avanti nelle ultime due stagioni.

Immobile sentiva il bisogno di tornare in Italia e dopo aver parlato con la Fiorentina, ha trovato aperte le porte di Casteldebole, dove Di Vaio e Sartori si son detti disposti a trattare con il calciatore e il suo entourage. Nel giro di pochi giorni, dopo aver ottenuto l'ok del Besiktas per un trasferimento a zero, le parti si sono accordate per una cifra di 1,8 milioni netti più bonus, destinati ad arrivare a circa 2 di stipendio netto per un solo anno, con clausola a favore della società per un ulteriore anno insieme. Un contratto che ha trovato anche il gradimento di Ciro Immobile, pronto a rilanciarsi nel calcio italiano, calcio di cui è ancora il miglior marcatore in attività.

