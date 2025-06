Lazio, le dimissioni di Sarri "inventate". Le parole del ds Fabiani

TUTTOmercatoWEB.com

Quella che si è appena conclusa è stata una settimana decisamente movimentata in casa Lazio. La notizia del blocco del mercato ha letteralmente gettato nel caos l'ambiente e per giorni si è vociferato anche di un addio di Maurizio Sarri. A far chiarezza sulla questione ecco le parole del direttore sportivo Fabiani intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni.

"Ho sentito parlare di dimissioni, a noi non è mai arrivato niente anche perché i contratti partono dal 1 di luglio. Quindi di quali dimissioni stiamo parlando? Sono cose inventate. Sarri ha dimostrato serietà, attaccamento e grande senso di appartenenza. Aveva la possibilità di fare un passo indietro perché sono mutate alcune situazioni, ma un conto è venirne a conoscenza successivamente e un altro è prendere in giro una persona, perché i rapporti con Lotito e con il sottoscritto sono talmente forti e importanti che una roba del genere non poteva mai avvenire, cioè mistificargli la realtà dei fatti. Comprendo tutto e tutti, anche che fa più notizia dire stupidaggini piuttosto che le verità. Mi rammarica che dopo si possa fare disinformazione. È chiaro che qui ognuno fa i propri interessi di bottega".

