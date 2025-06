Lazio, Pancaro spiega: "La società faccia chiarezza! Ora serve tanto orgoglio e..."

RASSEGNA STAMPA - "Bisogna parlare in modo chiaro, dire a tutti, allenatore, giocatori e tifosi, come stanno le cose", a parlare è Giuseppe Pancaro ai taccuini de Il Corriere della Sera. L'ex terzino si è espresso sull'attuale situazione della Lazio, che quest'estate non potrà fare mercato in entrata. Per lui sarà fondamentale creare un gruppo forte, pronto ad affrontare il momento complicato. E ci dovrebbe essere un'apertura tangibile verso i tifosi: "La gente sarà sicuramente pronta a sostenere la squadra. L’energia per reagire può arrivare proprio dal popolo biancoceleste".

Secondo Pancaro, la Lazio negli ultimi anni si è un po' ridimensionata e squadre come Fiorentina, Bologna e Como ora possono diventare più strutturate: "Serve molto orgoglio, serve senso di appartenenza. Mi piacerebbe vedere la società dare importanza a questo aspetto", ha spiegato. In panchina per ripartire ora c'è Maurizio Sarri, per lui un ottimo allenatore. Ma senza innesti sarà difficile. E Baroni? "Ha ottenuto il massimo facendo un ottimo lavoro", ha detto.

Rispetto alla gestione di inizio anni 2000 di Cragnotti è tutto diverso, secondo Pancaro è impossibile fare paragoni: "Questa società deve muoversi senza mai sbagliare nulla". Attualmente per la Lazio è complicato anche fissare un obiettivo, visto che con il mercato bloccato non sarà facile fare meglio dell'anno scorso: "Può arrivare sesta, forse quinta, ma sognare, così, è difficile". Per lui d'ora in poi dovrà essere il club a dettare la linea guida, poi i leader nello spogliatoio si dovranno adeguare: "I giocatori ora devono esclusivamente pensare a fare il massimo. La squadra deve avere la testa libera. Questa situazione non deve appesantire chi va in campo", ha concluso.

