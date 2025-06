Inter, allerta fulmini a Charlotte: match con la Fluminense a rischio rinvio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver passato il proprio girone al primo posto, l'Inter si prepara ad affrontare la Fluminense nel match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. La sfida verrà disputata nella città di Charlotte, ma, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe a rischio rinvio per un'allerta fulmini. A sperimentare questo disagio sono già state Chelsea e Benfica, che a cinque minuti dalla fine dei tempi regolamentari si sono viste sospendere la partita per quasi due ore a causa dell'allerta meteo.

Nel Bank of America Stadium, infatti, vige uno stretto regolamento per il quale, se dovessero essere rilevati fulmini nel raggio di 12,7 km dall'impianto, scatterebbe l'obbligo di sospensione dell'evento e di evacuazione parziale dello stadio, con l'attività che potrebbe riprendere solo se per 30 minuti non dovessero essere rivelate nuove scariche elettriche nella zona.

