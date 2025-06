Lazio, Fabiani sull'indice di liquidità: "Scattato per un svista, niente a che vedere con..."

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha fatto chiarezza su tanti punti partendo, ovviamente, dal tema del momento ovvero il blocco del mercato biancoceleste.

"L’indice di qualità, l’indebitamento, tutte queste norme andrebbero innanzitutto capite nella loro interezza, nei loro vincoli. Ma questo non significa che la società non può ottemperare agli impegni presi con calciatori e dipendenti. Noi abbiamo già pagato tutti gli stipendi come da scadenza federale. L’indice di liquidità è scattato per un investimento fatto dalla società per migliorare la struttura, per la nuova costruzione del centro sportivo per i ragazzi e per tutto il settore giovanile. Una svista che ci può stare. Non ha nulla a che vedere con gli investimenti fatti con i calciatori".

