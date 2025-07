Ex Lazio, Tommaso Rocchi è il nuovo allenatore della Primavera del Guidonia Montecelio

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Tommaso Rocchi abbraccia il Guidonia Montecelio 1937 FC. L'ex Lazio, di cui è stato capitano e che proprio nella Capitale ha messo a segno 105 gol complessivi in 293 presenze con l'aquila sul petto dal 2008 al 2013 è diventato il nuovo allenatore della Primavera 4 U19 della squadra rossoblù. Il club guidoniano, appena promosso in Serie C con la prima squadra, si è assicurato la panchina targata Tommaso Rocchi per la prossima stagione. A renderlo noto è la società con un comunicato:

"Definito l’organigramma del settore giovanile del Guidonia Montecelio 1937 Fc che vede come responsabile e coordinatore Giovanni Maglione.

Per la Primavera 4 il club punta su Tommaso Rocchi, da calciatore uno degli attaccanti più prolifici di sempre della Serie A grazie alle reti realizzate con le maglie dell’Empoli, della Lazio e dell’Inter che lo hanno portato anche in Nazionale e a partecipare alle Olimpiadi. Da tecnico, Rocchi ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Lazio nel 2016. Completano il suo staff il vice Alessandro Iannuzzi (ex attaccante di Vicenza, Lazio e Milan) ed il preparatore atletico Alessandro Geraldi".



“Da anni lavoro con i miei collaboratori e siamo contenti di poter iniziare questa esperienza a Guidonia Montecelio per poter trasmettere le nostre conoscenze e metterle a disposizioni dei ragazzi, in una fascia d’età decisiva per la loro carriera. Ritengo questa categoria un trampolino di lancio per la carriera da calciatore e in questa società il filo è ancora più diretto con la prima squadra rispetto alle altre realtà professionistiche. Per i giovani si tratta di una grande opportunità”, le prime parole di Rocchi in rossoblù.

